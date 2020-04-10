Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет
Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
В этом случае, пояснил эксперт, страна столкнется с бюджетным дефицитом и его надо будет секвестрировать,  притом что в Саудовской Аравии за годы высоких цен на нефть и огромных доходов привыкли к тому, что королевство покупает лояльность подданных.

«Для них дальнейшее удержание цен на низком уровне тоже будет большой проблемой, но проявится она не сегодня. Сами саудиты считают, что год-полтора они продержаться могут», — указал Ищенко. 

Поэтому вопрос не в том, у кого будет больше проблем, а в том, у кого больший запас прочности, кто правильно рассчитал свои возможности существовать при низких ценах на нефть, добавил политолог.

У России этих шансов формально больше, поскольку бюджет сверстан при цене в 40 долларов за баррель, а нефтяные доходы формируют от 30 до 40%, а в Саудовской Аравии — до 90%, заключил собеседник издания. 

 