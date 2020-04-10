Если цены на нефть и дальше будут очень низкими, у Саудовской Аравии начнутся серьезные проблемаы с госбюджетом, который сверстан исходя из цены в 82 или 83 доллара за баррель. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Для них дальнейшее удержание цен на низком уровне тоже будет большой проблемой, но проявится она не сегодня. Сами саудиты считают, что год-полтора они продержаться могут», — указал Ищенко.

Поэтому вопрос не в том, у кого будет больше проблем, а в том, у кого больший запас прочности, кто правильно рассчитал свои возможности существовать при низких ценах на нефть, добавил политолог.

У России этих шансов формально больше, поскольку бюджет сверстан при цене в 40 долларов за баррель, а нефтяные доходы формируют от 30 до 40%, а в Саудовской Аравии — до 90%, заключил собеседник издания.