Эксперт пояснил, что если ранее болели в основном туристы, возвращающиеся из Европы, то после праздника Пурим, произошел рост числа зараженных внутри Израиля от бесконтрольного общения, который страна расхлебывает по сей день.
Поэтому, пояснил он, согласно распоряжению правительства, с 7 апреля и до окончания презднования Песаха, на неделю перекрыто движение между всеми городами страны, и вступил в силу запрет на практически любое передвижение по улицам, в том числе поход за продуктами.
«В соответствии с правилами полного карантина, прогулки разрешены не далее, чем на 100 метров от места проживания и на короткое время», — уточнил Цинкер.
Это сделано потому, добавил политолог, что Песах — это семейный праздник, на который собирается вся родня, а теперь принято решение праздновать его только с теми, кто находится в одной квартире.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.