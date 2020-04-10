В Израиле массовый прирост случаев коронавируса произошел месяц назад во время празднования Пурима (в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от массового истребления). Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер

Поэтому, пояснил он, согласно распоряжению правительства, с 7 апреля и до окончания презднования Песаха, на неделю перекрыто движение между всеми городами страны, и вступил в силу запрет на практически любое передвижение по улицам, в том числе поход за продуктами.

«В соответствии с правилами полного карантина, прогулки разрешены не далее, чем на 100 метров от места проживания и на короткое время», — уточнил Цинкер.

Это сделано потому, добавил политолог, что Песах — это семейный праздник, на который собирается вся родня, а теперь принято решение праздновать его только с теми, кто находится в одной квартире.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.