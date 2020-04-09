Украину устроит любая цена на нефть, лишь бы она была стабильной хотя бы в течение года. Об этом рассказал экономист Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Цены на нефть и рубль резко выросли на новостях о встрече ОПЕК+ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Пусть цены стабилизируются, и тогда уже мы будем знать, надо нам металл, не надо нам металл», — подчеркнул Охрименко.

Если для России принципиальна цена в 35-40 долларов за баррель, то Украину устроит и 30, поскольку для нее главное, чтобы она зафиксировалась и оставалась стабильной хотя бы в течение года, чтобы можно было строить какие-то планы и прогнозы, добавил экономист.