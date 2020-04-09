По его словам, жизненно важные для украинской экономики цены на металл падают ровно потому, что много металла потребляют те же нефтедобывающие страны, которые в свою очередь страдают из-за крайне низких цен на нефть.
«Пусть цены стабилизируются, и тогда уже мы будем знать, надо нам металл, не надо нам металл», — подчеркнул Охрименко.
Если для России принципиальна цена в 35-40 долларов за баррель, то Украину устроит и 30, поскольку для нее главное, чтобы она зафиксировалась и оставалась стабильной хотя бы в течение года, чтобы можно было строить какие-то планы и прогнозы, добавил экономист.