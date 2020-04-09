Соответственно, подчеркнул эксперт, это ударит по тем странам, которые нефтедобывающими не являются и вроде как получают сейчас выгоду, поэтому для любой экономики важны стабильные цены на нефть, а не низкие или высокие.
«Если на ваш товар очень высокая цена и у вас его никто не покупает, вам от этого никакой выгоды. Если цены пойдут вниз, то через некоторое время у продавца сокращается производство, он не сможет поставлять на рынок нужное число товаров, и цены опять начнут расти», — пояснил Ищенко.
Политолог прогнозирует, что нефтяные переговоры между Россией, США и Саудовской Аравией могут завершится удачно, но этот процесс будет трудным, и может растянуться на относительно долгий срок.