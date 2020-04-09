Если текущие крайне низкие цены на нефть продержатся еще год или два, производство черного золота резко сократится, ее будет меньше на рынке, и она будет стоить от 40 до 100 долларов за баррель. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко: Низкие цены на нефть вредят всем, но сразу никто договариваться не будет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Если на ваш товар очень высокая цена и у вас его никто не покупает, вам от этого никакой выгоды. Если цены пойдут вниз, то через некоторое время у продавца сокращается производство, он не сможет поставлять на рынок нужное число товаров, и цены опять начнут расти», — пояснил Ищенко.

Политолог прогнозирует, что нефтяные переговоры между Россией, США и Саудовской Аравией могут завершится удачно, но этот процесс будет трудным, и может растянуться на относительно долгий срок.