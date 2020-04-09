В связи с пандемией в Белоруссии нет массовой скупки гречки и других ярко выраженных признаков паники, но в аптеках ощущается дефицит парацетамола. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В Нидерландах, к примеру, руководитель страны вынужден был обращаться к нации с призывом не закупать туалетную бумагу, потому что запасов этого сырья в Голландии на несколько лет хватит. В Беларуси таких прецедентов не было», — подчеркнул Шпаковский.

Эксперт добавил, что эта ситуация научило белорусское общество стало обращать внимание на различные вопросы здравоохранения, в частности борьбу с пневмонией, которые ранее ему были безразличны.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.