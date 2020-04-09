По его словам, часть населения паникует в том смысле, что в обществе и различных источников информации сейчас все говорят только о коронавирусе, но этих людей вполне можно понять, и в целом белорусы ведут себя спокойно в сравнению с другими нациями.
«В Нидерландах, к примеру, руководитель страны вынужден был обращаться к нации с призывом не закупать туалетную бумагу, потому что запасов этого сырья в Голландии на несколько лет хватит. В Беларуси таких прецедентов не было», — подчеркнул Шпаковский.
Эксперт добавил, что эта ситуация научило белорусское общество стало обращать внимание на различные вопросы здравоохранения, в частности борьбу с пневмонией, которые ранее ему были безразличны.
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