Стоимость нефти резко ускорила рост на данных о встрече ОПЕК+, это моментально отразилось на торгах. Brent уже превышала $36,29 за баррель, отмечает РИА Новости 9 апреля

«По состоянию на 17.39 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,56% — до 35,65 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость Brent поднималась выше 36,29 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,8% — до 27,55 доллара за баррель», — пишет агентство.

Дмитрий Марунич об ОПЕК+ и будущем основных энергоносителей - видео

«Доллар уже падал до 72,6 рубля, а евро до 79,5 рубля — к минимумам с 13 марта и 6 марта соответственно. На 17.43 мск курс доллара расчетами "завтра" падал на 1,7 рубля — до 73,27 рубля, курс евро — на 1,21 рубля, до 80,10 рубля», — отмечает информагентство.

Ранее стало известно, что встреча ОПЕК+ успешно стартовала, к ней присоединились и страны, не входящие в организацию.

Сообщалось, что обсуждается вдвое большее сокращение добычи, нежели говорилось ранее — до 20 млн баррелей в сутки.