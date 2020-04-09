ОПЕК+ и не входящие в альянс страны на заседании в четверг обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters 9 апреля со ссылкой на два информированных источника

Ранее сообщалось, что речь будет идти о сокращении на 10 млн баррелей. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин.

«ОПЕК+ и другие (страны — ред.) обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

«Пришло время вместе тушить пожар». Эксперты о мировом значении переговоров по нефти © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По их данным, РФ и Саудовская Аравия сгладили основные расхождения в своих позициях относительно нового сокращения добычи «черного золота».