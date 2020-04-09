Ранее сообщалось, что речь будет идти о сокращении на 10 млн баррелей. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин.

«ОПЕК+ и другие (страны — ред.) обсудят сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

«Пришло время вместе тушить пожар». Эксперты о мировом значении переговоров по нефти
«Пришло время вместе тушить пожар». Эксперты о мировом значении переговоров по нефти
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
Reuters отмечает, что один из источников  представляет одну из стран ОПЕК, а другой — Россию.

По их данным, РФ и Саудовская Аравия сгладили основные расхождения в своих позициях  относительно нового сокращения добычи «черного золота».

 