При этом, отметил эксперт, предпринимаются судорожные попытки хоть как-то защитить свое население, вводятся нормированные поставки продовольствия, но карантина ни в Туркмении, ни в Таджикистане нет.
По его словам, такая позиция странна, поскольку в Иране по соседству с Таджикистаном ситуация с коронавирусом очень тяжелая. В Турции ситуация получше, но тоже оставляет желать лучшего, при этом Турция остается единственной для Туркмении страной с безвизовым сообщением, добавил он.
«При этом и Ашхабад, и Душанбе закрыли свои границы, туркмены не забирают своих из Турции, таджики не забирают своих из России. Очевидно, что таджикские и туркменские власти скрывают наличие эпидемии на своей территории», — пояснил Грозин
Из среднеазиатских стран официальную информацию по коронавирусу сегодня предоставляют казахи, киргизы и узбеки, судя по которой видно, что ситуация достаточно сложная, особенно в Казахстане, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.