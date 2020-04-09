Таджикистан и Туркменистан не признают на своей территории наличия признаков эпидемии и не вводят особые режимы, что весьма странно, поскольку соседние государства объявили о борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал специалист по вопросам Средней Азии Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Фейки и антифундаментализм. Политолог Грозин об особенностях пандемии коронавируса в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его словам, такая позиция странна, поскольку в Иране по соседству с Таджикистаном ситуация с коронавирусом очень тяжелая. В Турции ситуация получше, но тоже оставляет желать лучшего, при этом Турция остается единственной для Туркмении страной с безвизовым сообщением, добавил он.

«При этом и Ашхабад, и Душанбе закрыли свои границы, туркмены не забирают своих из Турции, таджики не забирают своих из России. Очевидно, что таджикские и туркменские власти скрывают наличие эпидемии на своей территории», — пояснил Грозин

Из среднеазиатских стран официальную информацию по коронавирусу сегодня предоставляют казахи, киргизы и узбеки, судя по которой видно, что ситуация достаточно сложная, особенно в Казахстане, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.