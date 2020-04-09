Российская певица украинского происхождения Лолита объяснила, почему не вела прямых эфиров в соцсетях во время карантина, в отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу. Подробностями она поделилась в эфире передачи «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир 8 апреля

По ее словам, в эти дни у нее была плановая пластическая операция, связанная с удалением лишней кожи. «Люди, оставьте хоть килограмм»: Лолита испугалась дефицита гречки в Москве © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима, женщины знают. И когда веки растягиваются, нужно сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться», — сказала исполнительница.

Лолита — не первая представительница отечественного шоу-бизнеса, которую не смущают введенные властями РФ меры по борьбе с коронавирусом и необходимость находиться дома во время эпидемии. Так, вернувшийся с гастролей по Северной Америке Лев Лещенко ранее успел посетить ряд светских мероприятий и телеэфиров, после чего у него был подтвержден COVID-19.