По ее словам, в эти дни у нее была плановая пластическая операция, связанная с удалением лишней кожи.
«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Веки растягиваются от грима, женщины знают. И когда веки растягиваются, нужно сделать пластическую операцию, чтобы визажистам было удобнее тебя красить. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться», — сказала исполнительница.
Лолита — не первая представительница отечественного шоу-бизнеса, которую не смущают введенные властями РФ меры по борьбе с коронавирусом и необходимость находиться дома во время эпидемии. Так, вернувшийся с гастролей по Северной Америке Лев Лещенко ранее успел посетить ряд светских мероприятий и телеэфиров, после чего у него был подтвержден COVID-19.