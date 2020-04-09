Ночью в вирусологической лаборатории Николаева были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами области. Об этом 9 апреля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, слова которого приводят «НикВести»

Николаевская область остается последним регионом Украины, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На ситуацию обратили внимание власти страны, которые полагают, что региональные руководители могут умышленно скрывать подлинную ситуацию с болезнью. Также рассматривается версия с нарушением процедуры тестирования. Для того, чтобы выяснить все причины николаевского «феномена» в область прибыл Виктор Ляшко.

словам, внезапная проверка была устроена до его приезда ночью. У нескольких пациентов с пневмонией были взяты образцы и доставлены в другие лаборатории. Все результаты были отрицательными и совпали с теми, которые проводились в регионе.

«Перед моим приездом, ночью провели спецоперацию. Мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают», — сказал Ляшко.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ничего удивительного в том, что коронавирус обходит этот украинский регион стороной, нет. Он полагает, что причина кроется в том, что жители края меньше всех в стране путешествуют, как зарубеж, так и внутри Украины.