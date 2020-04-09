Николаевская область остается последним регионом Украины, где не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На ситуацию обратили внимание власти страны, которые полагают, что региональные руководители могут умышленно скрывать подлинную ситуацию с болезнью. Также рассматривается версия с нарушением процедуры тестирования. Для того, чтобы выяснить все причины николаевского «феномена» в область прибыл Виктор Ляшко.
По его словам, внезапная проверка была устроена до его приезда ночью. У нескольких пациентов с пневмонией были взяты образцы и доставлены в другие лаборатории. Все результаты были отрицательными и совпали с теми, которые проводились в регионе.
«Перед моим приездом, ночью провели спецоперацию. Мы взяли у пациентов с пневмонией с одной из больниц образцы и доставили их в другую лабораторию, которая находится за территорией области. Результаты, которые мы получили, подтверждают, что исследования совпадают», — сказал Ляшко.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ничего удивительного в том, что коронавирус обходит этот украинский регион стороной, нет. Он полагает, что причина кроется в том, что жители края меньше всех в стране путешествуют, как зарубеж, так и внутри Украины.