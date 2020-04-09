Ночной арест подразумевает нахождение дома с 22:00 до 06:00. Срок действия обязанностей, возложенных на Грымчака, продлен на 60 дней — до 12 июня 2020 года.
Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, воздерживаться от общения с другим подозреваемым Игорем Овиденко, который находится под круглосуточным домашним арестом, и свидетелями. Также Грымчак обязан носить электронный браслет.
Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником за взятку обещал обеспечить влияние на судей Верховного суда.