Высший антикоррупционный суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной как меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом 9 апреля говорится на портале судебной власти Украины

Арестованный экс-министр Грымчак может сбежать и войти в правительство ДНР — НАБУ © скриншот с видео 24tv.ua | скриншот с видео 24tv.ua | Перейти в фотобанк

Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда, воздерживаться от общения с другим подозреваемым Игорем Овиденко, который находится под круглосуточным домашним арестом, и свидетелями. Также Грымчак обязан носить электронный браслет.

Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником за взятку обещал обеспечить влияние на судей Верховного суда.