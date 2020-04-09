Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.
«Стоит отметить, что подготовка личного состава ВСУ на территории Украины продолжается с соблюдением требований Минздрава Украины и рекомендаций командования Медицинских сил ВСУ по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинских частях ВСУ», — говорится в сообщении.
В то же время, меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Сербии и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.
Также сообщается, что в настоящее время прорабатывается вопрос возвращения на Украину восьми военнослужащих, которые выполняют задачи в составе Миссии НАТО в Афганистане.