Глава раскольнической УПЦ КП Филарет считает, что кроме представителей ЛГБТ-сообщества, также виноваты простые грешники в том, что в страну пришел коронавирус. Такое заявление на днях он сделал во время одной из своих «проповедей», видеозапись которой опубликована в соцсетях. Так же он рассказал, что нужно сделать, чтобы победить эпидемию

«Все мы говорим о карантине, но мало кто говорит, почему случилась эта эпидемия? Почему? Потому, что согрешили, весь мир согрешил, стал не на ту дорогу. И поэтому Господь Милосердный и наказывает нас. Наказывает для чего? Чтобы мы не грешили, чтобы отказались от предыдущих грехов, которые совершали», — сказал Филарет.

Геи и лесбиянки: Филарет нашёл виноватых во вспышке коронавируса © Facebook, Патріарх Філарет | Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк

«Покаемся — мгновенно все станет на свои места, ибо у Бога все возможно. Он сказал слепому "прозри!" — и прозрел. Сказал мертвому Лазарю, который вонял, "иди" — тот встал и пошел. Вот такой наш Бог. Долго терпит, а когда наказывает, то жестоко наказывает. Так, что Его наказания доходят не только до тела, а доходят до самой глубины души», — заключил раскольник.