«Все мы говорим о карантине, но мало кто говорит, почему случилась эта эпидемия? Почему? Потому, что согрешили, весь мир согрешил, стал не на ту дорогу. И поэтому Господь Милосердный и наказывает нас. Наказывает для чего? Чтобы мы не грешили, чтобы отказались от предыдущих грехов, которые совершали», — сказал Филарет.
При этом он призвал украинцев раскаяться в грехах. Кроме того Филарет заявил, что все меры, которые принимает государство по отношению к обеспечению нераспространения этой эпидемии, выполнять надо тщательно.
«Покаемся — мгновенно все станет на свои места, ибо у Бога все возможно. Он сказал слепому "прозри!" — и прозрел. Сказал мертвому Лазарю, который вонял, "иди" — тот встал и пошел. Вот такой наш Бог. Долго терпит, а когда наказывает, то жестоко наказывает. Так, что Его наказания доходят не только до тела, а доходят до самой глубины души», — заключил раскольник.