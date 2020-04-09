Саудовская Аравия согласна сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки, но только от рекордного уровня апреля, а не первого квартала 2020 года, как этого требует Россия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник

Сокращение добычи необходимо нефтедобывающим странам для того, чтобы остановить обвал цен на нефть, так как экономики этих государств сильно зависят от доходов этой отрасли. Так, бюджет Саудовской Аравии верстался исходя из цен на нефть на уровне $84 за баррель.

«Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи в объеме до 4 миллионов баррелей в сутки, но только от своего рекордного уровня производства в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле», — пишет агентство, ссылаясь на слова своего собеседника.

Перспективы нефтяного перемирия. О чем будут договариваться Россия, США и Саудовская Аравия © REUTERS, Kevin Lamarque

Ранее Россия заявляла, что сократить добычу нефти в мире нужно на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала при участии таких стран, как США. По неофициальной информации, на Россию придется сокращение на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

В первом квартале добыча нефти в Саудовской Аравии в среднем составляла 9,8 миллиона баррелей в сутки, а у России — около 11,3 миллиона.

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.