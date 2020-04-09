Амнистия осужденных в связи с угрозой распространения коронавируса , которую предложил министр юстиции Украины Денис Малюська, может вызвать в обществе очень серьезное напряжение. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов

Вышел на свободу приговоренный к смерти и амнистированный Порошенко убийца © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

По мнению Гиганова, у власти нет абсолютно никакого плана в реализации противодействия и правильной отработки противокоронавирусных мероприятий. Данная инициатива, по его мнению, создаст возможности и условия для грабежей в условиях тотальной нищеты.

«Мы понимаем, что люди, которые сегодня выйдут из СИЗО, они, мягко говоря, находятся немножко в другой категории. Мирное население, которое и без того осталось без работы, просто за гранью нищеты, думает, как выжить. И когда мы им еще поселим соседей таких, мягко говоря, не самых благополучных, это создаст в обществе очень серьезное напряжение. Мне кажется, не делается ли это с целью какой-то провокации?» — заявил депутат.