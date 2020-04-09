Ранее Малюська заявил, что из-за пандемии коронавируса, на свободу по амнистии могут выйти около 900 заключенных. По его словам, досрочно из тюрем выйдут только те, кто не представляет общественной опасности.
По мнению Гиганова, у власти нет абсолютно никакого плана в реализации противодействия и правильной отработки противокоронавирусных мероприятий. Данная инициатива, по его мнению, создаст возможности и условия для грабежей в условиях тотальной нищеты.
«Мы понимаем, что люди, которые сегодня выйдут из СИЗО, они, мягко говоря, находятся немножко в другой категории. Мирное население, которое и без того осталось без работы, просто за гранью нищеты, думает, как выжить. И когда мы им еще поселим соседей таких, мягко говоря, не самых благополучных, это создаст в обществе очень серьезное напряжение. Мне кажется, не делается ли это с целью какой-то провокации?» — заявил депутат.