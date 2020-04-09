На Украине с 15 апреля вводится специальная пошлина на импорт из Российской Федерации угля в размере 65% с рядом исключений. Об этом 9 апреля сообщается на правительственном портале в опубликованном постановлении от 18 марта

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