Исключением являются уголь марки «А» (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки «П» (постный), для производителей электрической и тепловой энергии.
В тексте обнародованного документа не предусматривается введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабинета министров.
«Предлагается дополнить (после подпункта 2 пункта 1) подпунктами следующего содержания: ввести дополнительную специальную пошлину для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%», — озвучил предлагаемые изменения министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.