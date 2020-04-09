Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дарига Назарбаева и Нурали Алиев - выиграли суд по делу об имуществе в Великобритании. Соответствующее решение 8 апреля опубликовали на сайте судебной системы страны

Дарига Назарбаева — потенциальная наследница © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк постановил, что Национальное криминальное агентство Великобритании ошибочно утверждало, что лондонская недвижимость во владении дочери и внука Назарбаева общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов была куплена на средства, заработанные нечестным путем.

Судья постановила, что Алиев приобрел дом на The Bishops Avenue за 30 млн фунтов стерлингов в возрасте 23 года через подставную компанию Manrick Private Foundation на законный банковский кредит. Она также отметила, что Назарбаева названа журналом Forbes одной из богатейших людей в Казахстане в 2013 году.

Национальное криминальное агентство Великобритании планирует обжаловать решение суда.