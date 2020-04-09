Российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с COVID-19 слова о печенегах и половцах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 9 апреля RT

Гущин: Путин озвучил правильные посылы. Важно, чтобы чиновники на практике все выполняли © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк сказал Песков.

Он напомнил, что Украина находилась на территории Киевской Руси во время набегов печенегов и половцев.

«Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь — и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Киевскую Русь из российской истории никуда не вычеркнуть.

Накануне Путин во время видеосовещания с губернаторами заявил, что страна не раз проходила через серьёзные испытания: «и печенеги её терзали, и половцы», однако Россия справилась со всем. По его словам, победит Россия и коронавирус.

Упоминание печенегов и половцев повлекло за собой волну шуток в соцсетях.