«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в своё выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы её слышали», — сказал Песков.
Он напомнил, что Украина находилась на территории Киевской Руси во время набегов печенегов и половцев.
«Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь — и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли», — отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что Киевскую Русь из российской истории никуда не вычеркнуть.
Накануне Путин во время видеосовещания с губернаторами заявил, что страна не раз проходила через серьёзные испытания: «и печенеги её терзали, и половцы», однако Россия справилась со всем. По его словам, победит Россия и коронавирус.
Упоминание печенегов и половцев повлекло за собой волну шуток в соцсетях.