Украинские врачи зафиксировали случай заболевания коронавирусом COVID-19, единственным симптомом которого была усталость. Об этом 9 апреля сообщила семейный врач Виталина Олещенко в эфире ObozTV

По словам врача, женщина обратилась к ней 1 апреля с жалобами на сильную усталость. При осмотре температура и кашель не фиксировались, также не было воспалительных процессов на слизистых. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Диагностирована усталость, назначено пить воду, придерживаться карантинного режима, самоизолироваться. И, конечно, быть со мной на связи», — рассказывала Олещенко.

Через четыре дня общая усталость у пациентки усилилась и появилась одышка. Общий анализ крови не показал воспалительного процесса, однако компьютерная томография легких обнаружила левостороннюю верхнедолевую полисегментарную пневмонию. Возникло подозрение на коронавирусную инфекцию, которую подтвердил экспресс-тест.