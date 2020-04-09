«Не просите у меня сейчас каких-то экспертных оценок или экспертных рассуждений. Любые стратегические оценки будут сейчас неуместными в канун самой телеконференции, поэтому, давайте, дождемся ее итогов», — сказал Песков.
Однако он напомнил о заявлениях, которые были сделаны на пятничном совещании президента Владимира Путина с главами крупнейших нефтяных компаний России, где говорилось о том, что стабилизация рынка вряд ли возможна без участия тех стран, которые до этого не участвовали в сделке ОПЕК+.
Одна из таких стран, США, уже заявила, что не будет сокращать добычу нефти.
Для стабилизации рынка они намерены усилить антироссийские санкции и ввести ввозные пошлины на нефть в страну.
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.