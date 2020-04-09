Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал прямо отвечать на вопрос о том, какие нефтедобывающие страны должны присоединиться к новой сделке ОПЕК+, однако дал понять, что без сокращения добычи не участвовавшими в соглашении странами со стороны

«Не просите у меня сейчас каких-то экспертных оценок или экспертных рассуждений. Любые стратегические оценки будут сейчас неуместными в канун самой телеконференции, поэтому, давайте, дождемся ее итогов», — сказал Песков.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимира Путина с главами крупнейших нефтяных компаний России, где говорилось о том, что стабилизация рынка вряд ли возможна без участия тех стран, которые до этого не участвовали в сделке ОПЕК+.

Одна из таких стран, США, уже заявила, что не будет сокращать добычу нефти.

Для стабилизации рынка они намерены усилить антироссийские санкции и ввести ввозные пошлины на нефть в страну.

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.