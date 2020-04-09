Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность call-центра, который обслуживал российский «Яндекс». Об этом 9 апреля ведомство сообщает в Facebook

Не тема для дискуссии. Министр культуры Украины высказался о запрете российских соцсетей © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Коммерсанты налогов в бюджет не платили и людей официально не трудоустраивали, а платили им в "конвертах". Да еще и во время карантина и угрозы распространения COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен средствами защиты», — говорится в сообщении.

В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра. Также была обнаружена компьютерная техника с программами, разработанными российским «Яндексом».

После победы Евромайдана в 2014 году на Украине запретили некоторые российские интернет-ресурсы и соцсети, в 2017 году такая судьба постигла «Яндекс». По одной из версий, под прикрытием борьбы с «государством-агрессором» власти просто устранили конкурентов отечественных аналогов. Несмотря на это, многие украинцы продолжают пользоваться российскими соцсетями, обходя блокировки.

Между тем, данный запрет, установленный решением Совета нацбезопасности и обороны Украины, скоро истекает. При этом известно, что некоторые депутаты от партии Зеленского собираются вносить на рассмотрение парламента предложение о продлении запрета.