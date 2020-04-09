Украинский футбольный специалист Вячеслав Грозный не может вернуться на родину из Казахстана, где он тренирует карагандинский «Шахтер». Подробностями своего карантина в одной из гостиниц Алматы он поделился 9 апреля с сайтом sport.ua

Грозный сообщил, что в марте был сыгран последний на настоящий момент тур казахстанского чемпионата, а спустя два дня власти страны объявили карантин. И если местные игроки просто разъехались по домам, то легионеры и главный тренер приехали в Алматы и изолировались в местном отеле. «Болтались по Европам». Эксперт Грозин объяснил, как коронавирус попал в Казахстан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это очень красивый город, знаю об этом, когда работал в Казахстане раньше. Но в нынешней ситуации, конечно, посмотреть его красоты мы не можем. Из гостиницы мы почти не выходим. Тут даже вдвоем нельзя собираться, в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим», — рассказал украинский тренер.

О назначении Грозного в карагандинский «Шахтер» в конце 2019 года. 63-летний специалист не понаслышке знаком с казахским футболом. За свою долгую тренерскую карьеру он возглавлял, в частности, павлодарский «Иртыш» и костанайский «Тобол».