Российский певец и композитор Игорь Николаев выписался из больницы и поблагодарил врачей, которые вылечили его от пневмонии. Об этом 9 апреля он сообщил в Instagram

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