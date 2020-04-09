Итальянский премьер Джузеппе Конте оскорбился намеком журналиста Би-Би-Си на то, что РФ будто бы оказывала помощь Италии в борьбе с коронавирусом на каких-то условиях. Об этом 9 марта пишет РИА Новости

Во время интервью ему был задан вопрос о том, оказывалась ли помощь на неких условиях, включая возможную поддержку Италии в вопросе снятия санкций.

«Сам намек глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии», — сказал Конте.

Коронавирус в Европе: повторит ли Германия судьбу Италии и Испании? © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Конте рассказал, что за время долгого телефонного разговора с Путиным тот ни одним своим словом не пытался использовать эту помощь в качестве рычага давления и не выдвигал никаких условий.

Ранее несколько проживающих в Италии граждан Украины написали петицию, требуя от итальянских властей сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в страну для борьбы с коронавирусом.

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом.

Также было поставлено оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Затем российские военные специалисты прибыли в область Ломбардия, где находятся наиболее крупные очаги эпидемии.