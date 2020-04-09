В Риге отменили празднование Дня победы 9 мая из-за коронавируса. Об этом 8 апреля заявили в Facebook-группе латвийской общественной организации «9maijs.lv»

В Кремле предложили два сценария парада ко Дню Победы — СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Однако в этот раз в стране до 12 мая продлили чрезвычайную ситуацию.

«Сейчас мы разрабатываем концепцию прямого эфира в Facebook. Очень хочется, чтобы у латвийцев была возможность вспомнить, как мы собирались вместе 9 мая в предыдущие годы», — пояснили в организации.

В Даугавпилсе отделение Русской общины Латвии планирует провести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Формат, конечно же, будет не таким, как в течение многих лет. Все пройдет с учетом условий чрезвычайной ситуации, закон мы не нарушим», — заявили в общине.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена в середине марта, позже ее продлили до 12 мая.

Ранее празднование 75-летия победы отменила Молдавия, в Казахстане отказались проводить парад.