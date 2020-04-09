До этого ее члены 12 лет собирали людей у памятника освободителям в Пардаугаве, где проходили праздничные мероприятия. В них принимали участие десятки тысяч людей.
Однако в этот раз в стране до 12 мая продлили чрезвычайную ситуацию.
«Сейчас мы разрабатываем концепцию прямого эфира в Facebook. Очень хочется, чтобы у латвийцев была возможность вспомнить, как мы собирались вместе 9 мая в предыдущие годы», — пояснили в организации.
В Даугавпилсе отделение Русской общины Латвии планирует провести мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«Формат, конечно же, будет не таким, как в течение многих лет. Все пройдет с учетом условий чрезвычайной ситуации, закон мы не нарушим», — заявили в общине.
Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена в середине марта, позже ее продлили до 12 мая.
Ранее празднование 75-летия победы отменила Молдавия, в Казахстане отказались проводить парад.