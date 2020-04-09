«Мы обращаемся к Министерству образования с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, у них есть фазовое образование… Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова — перфектно изложат урок английского. Алексей Гончаренко — французской, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии», — заявила Геращенко.
Она также отметила, что с радостью примет участие в уроке украинского языка и литературы.
Стоит отметить, что Парубий, которому предложено преподавать историю, является убежденным сторонником декоммунизации и борьбы с советским прошлым, поддерживая сносы памятников, посвященным Великой Отечественной войне. Кроме того, известна его роль в организации массового убийства одесситов 2 мая 2014 года, он лично раздавал бронежилеты сторонникам Майдана, которые затем сожгли несколько десятков своих противников в Доме профсоюзов.