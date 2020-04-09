Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко считает, что экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий мог бы вести уроки истории по онлайн-телевидению в условиях карантина, а депутаты Петр Порошенко и Алексей Гончаркенко – английский и французский соответственно. Об этом 8 апреля она написала на своей странице в Facebook

Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей © pixabay.com

Она также отметила, что с радостью примет участие в уроке украинского языка и литературы.

Стоит отметить, что Парубий, которому предложено преподавать историю, является убежденным сторонником декоммунизации и борьбы с советским прошлым, поддерживая сносы памятников, посвященным Великой Отечественной войне. Кроме того, известна его роль в организации массового убийства одесситов 2 мая 2014 года, он лично раздавал бронежилеты сторонникам Майдана, которые затем сожгли несколько десятков своих противников в Доме профсоюзов.