По словам Исакова, у него произошел гипертонический криз (тяжелое состояние, связанное с резким повышением артериального давления).
«Недавно выписали из больницы, сейчас здоровье лучше. Я готов работать в любой должности, которую предложат, готов делиться опытом. Пост заместителя министра достался мне не "по наследству". Есть проблемы, нужно проводить реформы», — сказал Исаков.
Замглавы Минздрава его назначили в конце января. До этого Исаков занимал пост директора Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
Пока новый заместитель министра не назначен.