Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Киргизии Толо Исаков уволился по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. Об этом 9 апреля сообщает Sputnik

Россия, Киргизия и Казахстан обсуждают переход на нацвалюты © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Недавно выписали из больницы, сейчас здоровье лучше. Я готов работать в любой должности, которую предложат, готов делиться опытом. Пост заместителя министра достался мне не "по наследству". Есть проблемы, нужно проводить реформы», — сказал Исаков.

Замглавы Минздрава его назначили в конце января. До этого Исаков занимал пост директора Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Пока новый заместитель министра не назначен.