Власти Саудовской Аравии считают, что Россия может пойти на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общего объёма извлекаемого «чёрного золота» в РФ, рассказал представитель ОПЕК. Его слова приводит news.ru 9 апреля

Представители ОПЕК встретятся 9 апреля 2020 года в 17:00 МСК с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+).

Ожидается, что стороны смогут достичь соглашения о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, таким образом остановят обвал цен на нефть и смогут добиться повышения стоимости «черного золота» на мировых рынках.

Перспективы нефтяного перемирия. О чем будут договариваться Россия, США и Саудовская Аравия © REUTERS, Kevin Lamarque

При этом как власти Соединенных Штатов, так и крупнейшие американские нефтедобывающие компании отказываются уменьшать производство нефти.

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.