С учетом того, что из-за коронавируса власти Израиля впервые в истории ввели жесткий карантин накануне Песаха, основная проблема у полиции возникла именно в населенных пунктах, где проживает ультраортодоксальное население. Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Политолог Александр Цинкер о том, как Израиль встречает Песах: У нас никогда не было таких проблем © Facebook, Александр Цинкер

«Поэтому еще несколько дней назад было принято решение полностью закрыть город Бней-Брак, также были закрыты несколько районов старого Иерусалима, где живет многочисленная община религиозных евреев», — указал Цинкер.

Понятно, отметил политолог, что сначала были проблемы, потому что не все хотели воспринимать эти ограничения, были стычки с полицейскими и неприятными выкрики в их сторону, но в течение двух дней это все успокоилось.

Сейчас, по его словам, на дорогах нет ни одной машины, все сидят по домам, как во время Судного дня Йом-Кипур. Собеседник издания выразил надежду, что соблюдение карантина поможет борьбе с коронавирусом, и эпидемия пойдет на спад.