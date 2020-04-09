Из-за высокой плотности населения, и из-за того, что они не соблюдают правила карантина, когда много народу собирается на молитвы в синагоги, ортодоксы составляют половину всех зараженных, подчеркнул эксперт.
«Поэтому еще несколько дней назад было принято решение полностью закрыть город Бней-Брак, также были закрыты несколько районов старого Иерусалима, где живет многочисленная община религиозных евреев», — указал Цинкер.
Понятно, отметил политолог, что сначала были проблемы, потому что не все хотели воспринимать эти ограничения, были стычки с полицейскими и неприятными выкрики в их сторону, но в течение двух дней это все успокоилось.
Сейчас, по его словам, на дорогах нет ни одной машины, все сидят по домам, как во время Судного дня Йом-Кипур. Собеседник издания выразил надежду, что соблюдение карантина поможет борьбе с коронавирусом, и эпидемия пойдет на спад.