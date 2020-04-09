Для борьбы с коронавирусом и выхода из кризиса необходима совершенно иная идеология, которая будет вести человечество вперёд. Об этом рассказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: Человечество на опасной развилке, важно выбрать правильный путь. Времени всё меньше © youtube.com

По его мнению, современный мир представляет собой запутанное сплетение человеческих органических существ и их обстоятельств, которое нельзя разрубить как гордиев узел, невозможно разрешить прямолинейными способами.

Было такое время, когда именно так действовали власть имущие: силой, войнами разрушали ценности цивилизации, созданные всем человечеством, но уроки Первой и Второй мировых войн научили, что к выживанию и развитию человечества в современных условиях ведёт иной путь, сложный, но достойный человека, заключил Кемени.

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