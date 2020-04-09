«Если же будет преобладать старая идеология, та, которая исходит из эффективности и во главу угла ставит получение прибыли, тогда может быть очень… отрицательный исход, похожий на то, что описывали фантасты в своих антиутопиях. Выбор за нами», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, современный мир представляет собой запутанное сплетение человеческих органических существ и их обстоятельств, которое нельзя разрубить как гордиев узел, невозможно разрешить прямолинейными способами.
Было такое время, когда именно так действовали власть имущие: силой, войнами разрушали ценности цивилизации, созданные всем человечеством, но уроки Первой и Второй мировых войн научили, что к выживанию и развитию человечества в современных условиях ведёт иной путь, сложный, но достойный человека, заключил Кемени.
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