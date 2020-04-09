Микробиологи из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что препарат ивермектин может подавлять размножение коронавирусной инфекции в клетках за рекордные 48 часов, сообщает «Газета.ru» 9 апреля

Коронавирус убивает чернокожих граждан США с ужасающей скоростью © AP, Bebeto Matthews

Использование этого лекарства привело к практически полному уничтожению всего вирусного материала, утверждают исследователи.

Они добавляли ивермектин в зараженные COVID-19 клетки спустя два часа после заражения.

Одна доза ивермектина через 24 часа приводила к уменьшению вирусной РНК на 93%, а на вторые сутки более чем на 99%.

При этом токсичных эффектов препарата ученые не обнаружили. Они надеются, что исследование поможет начать разработку лекарства для зараженных коронавирусом.