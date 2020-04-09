Как отмечается, исследование было опубликовано в издании Antiviral Research.
Использование этого лекарства привело к практически полному уничтожению всего вирусного материала, утверждают исследователи.
Они добавляли ивермектин в зараженные COVID-19 клетки спустя два часа после заражения.
Одна доза ивермектина через 24 часа приводила к уменьшению вирусной РНК на 93%, а на вторые сутки более чем на 99%.
При этом токсичных эффектов препарата ученые не обнаружили. Они надеются, что исследование поможет начать разработку лекарства для зараженных коронавирусом.