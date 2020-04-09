На Украине разработан определенный протокол на случай, если президент страны Владимир Зеленский заболеет коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас Зеленский ежедневно с утра до вечера находится в своем Офисе.

Также Тимошенко заявил, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах. По его словам, всех будут вести в Александровскую больницу.