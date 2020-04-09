«Понятно же, что исполняющего обязанности нет. Может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай бог, что-то, работа будет происходить в телефонном режиме», — сказал он.
По его словам, сейчас Зеленский ежедневно с утра до вечера находится в своем Офисе.
Также Тимошенко заявил, что не слышал, чтобы для заболевших топ-чиновников были созданы какие-то специальные условия в больницах. По его словам, всех будут вести в Александровскую больницу.