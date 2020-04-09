«Политическая коалиция "За дефолт Украины" зарегистрировала 16 тысяч 332 "поправки". Это рекорд в истории украинского парламентаризма. Отдельные "слуги народа" наштамповали по несколько тысяч "поправок". На их рассмотрение нужно где-то полгода заседаний парламента, не рассматривая ничего другого — и это во время войны и эпидемии», — подчеркнул Порошенко.
Политик добавил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривны, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии.
Фракция «Европейской солидарности» настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. Порошенко отметил, что украинцы могут рассчитывать на голоса его партии за этот законопроект. Также, по его словам, партия готова предложить властям регламентный механизм, «как очистить поправочный спам борцов за дефолт».