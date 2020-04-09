Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на рассмотрение 16 тыс. правок к закону о банках депутатам понадобится не менее, чем полгода, что недопустимо в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса и что может привести страну к дефолту. Об этом 9 апреля он заявил в своем видеообращении, которое обнародовано в Facebook

Рекорд взят. Рассмотрение «антиколомойского» закона может растянуться на долгие месяцы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Политик добавил, что дефолт будет означать стремительный обвал курса гривны, гиперинфляцию, массовую безработицу, невыплату зарплат, пенсий и стипендий, банкротство государства и остановку финансирования армии. Фракция «Европейской солидарности» настаивает, чтобы банковский законопроект был первым в повестке дня ближайшего внеочередного заседания Рады. Порошенко отметил, что украинцы могут рассчитывать на голоса его партии за этот законопроект. Также, по его словам, партия готова предложить властям регламентный механизм, «как очистить поправочный спам борцов за дефолт».