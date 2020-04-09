Сотню талибов выпустили в соответствии с указом президента страны Ашрафа Гани.
При освобождении учитывался их возраст, состояние здоровья и оставшийся срок наказания.
Выпущенные заключенные входили в расширенный список, который обсуждался во время встреч представителей «Талибана»* и правительства Афганистана.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан»* подписали соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Однако переговоры между официальным Кабулом и талибами должны были начаться после сделки по обмену заключенными и пленными.
Изначально, стороны договорились начать обмен 31 марта, затем перенесли процесс на 2 апреля, однако и тогда он не состоялся.
После этого «Талибан»* и вовсе объявил о прекращении переговоров с правительством Афганистана по вопросу обмена пленными в связи с тем, что этот процесс все время откладывается.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ