Согласно данным издания, Саудовская Аравия в последние недели приобрела пакеты акций четырех европейских компаний, общая сумма которых равна примерно $1 млрд.
Как сообщается, саудиты купили около 14,5 млн акций норвежской компании Equinor, голландско-британской Royal Dutch Shell, итальянской Eni и французской Total на общую сумму $1 млрд.
Саудовский фонд начал активно приобретать акции из-за снижения их котировок, вызванного падением цен на нефть из-за пандемии коронавируса. В Эр-Рияде посчитали это благоприятными условиями.
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.