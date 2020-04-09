Суверенный фонд Саудовской Аравии начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники

Согласно данным издания, Саудовская Аравия в последние недели приобрела пакеты акций четырех европейских компаний, общая сумма которых равна примерно $1 млрд.

Как сообщается, саудиты купили около 14,5 млн акций норвежской компании Equinor, голландско-британской Royal Dutch Shell, итальянской Eni и французской Total на общую сумму $1 млрд.

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Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.