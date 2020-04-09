Одна из крупнейших мировых компаний ExxonMobil заявила, что сокращение добычи нефти в Техасе будет на руку только конкурирующим штатам и государствам. Об этом пишет РИА Новости 9 апреля

В этот день должны состояться переговоры в формате ОПЕК+ при участии России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, что должно остановить падение цен на энергоносители. Однако сообщается, что участники встречи ставят условием сделки сокращение добычи и в США, не участвующих в переговорах.

«Введение квот или обязательных сокращений добычи приведет к непредвиденным последствиям для штата в интересах конкурирующих штатов США и других стран», — сказал представитель Exxon.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Эксперты ранее отмечали, что США, скорее всего, не присоединится официально к сделке ОПЕК+ по политическим соображениям, однако можно ожидать фактического сокращения добычи американскими компаниями.

Но они, отказываясь сокращать добычу, наносят удар по усилиям сторон восстановить цены на нефть.