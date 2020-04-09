В этот день должны состояться переговоры в формате ОПЕК+ при участии России и Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, что должно остановить падение цен на энергоносители. Однако сообщается, что участники встречи ставят условием сделки сокращение добычи и в США, не участвующих в переговорах.
«Введение квот или обязательных сокращений добычи приведет к непредвиденным последствиям для штата в интересах конкурирующих штатов США и других стран», — сказал представитель Exxon.
Ранее против скоординированного снижения добычи нефти в Техасе высказались и другие крупнейшие нефтяные компании США — Chevron и Occidental Petroleum, отмечает агентство.
Эксперты ранее отмечали, что США, скорее всего, не присоединится официально к сделке ОПЕК+ по политическим соображениям, однако можно ожидать фактического сокращения добычи американскими компаниями.
Но они, отказываясь сокращать добычу, наносят удар по усилиям сторон восстановить цены на нефть.