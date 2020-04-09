На Украине с начала эпидемии зафиксировано 1892 случая коронавируса, 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. Об этом 7 апреля сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 302 и 300 человек соответственно. Еще 218 и 168 случаев зафиксировано в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Также 130 случаев зафиксировано в Киевской области. В остальных регионах зафиксировано меньше 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.

По состоянию на утро 9 апреля в центральную лабораторию поступило 696 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.