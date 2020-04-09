Ситуация вокруг украинского госпредприятия НАЭК «Энергоатом» угрожает государству повторением чернобыльской катастрофы. К такому выводу пришли ветераны атомной отрасли Украины в своем письме к руководству страны, выдержки из которого 9 апреля публикует УНИАН

В тексте документа говорится, что «Энергоатом», который является ведущим поставщиком электроэнергии на Украине, вот уже несколько месяцев продолжает функционировать без официально назначенных руководителей, которые должны получать соответствующее разрешение органа ядерного регулирования. Таким образом, утверждают подписанты письма, за работу атомных электростанций юридически в данный момент никто не отвечает. Чернобыль или Фукусима: «Энергоатом» зовет Toshiba повышать мощность украинских АЭС © РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк

«Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?», — вопрошают они.

Авторы обращения, среди которых экс-директор Запорожской АЭС, бывший народный депутат Владимир Бронников, бывший директор Ровненской АЭС Владимир Коровкин, председатель Совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности страны Максим Кремень и другие, заявили о недопустимости интриг вокруг «Энергоатома».

По их словам, в руководство госпредприятия постоянно пытаются проникнуть чуждые отрасли кадры, которые ставят личные интересы выше, чем благополучие и процветание Украины. Такое положение вещей, заслуженные атомщики считают грубым нарушением режима ядерной безопасности.

Кроме того, особое внимание в письме уделяется сбоям в поступлении платежей за произведенную электроэнергию, к которым, по мнению авторов, привела управляемая дезорганизация энергорынка.

«НАЭК "Энергоатом" испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаете ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?», — сказано в послании.

Авторы призвали президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, а также спикера парламента Дмитрия Разумкова предотвратить сползание страны в новый Чернобыль, назначить в «Энергоатом» постоянного и профессионального руководителя, а также прекратить финансовую дискриминацию предприятия.

НАЭК «Энергоатом» — крупнейший на Украине производитель электроэнергии, оператор всех действующих в стране АЭС.