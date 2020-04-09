Совокупный ущерб для экономики планеты из-за пандемии COVID-19 превысит $5 трлн только за два года, сообщает агентство Bloomberg 9 апреля

«Мир вступает в глубочайшую рецессию со времен 30-х годов прошлого века потому, что из-за коронавируса власти заставили частный бизнес прекратить работу, а людей отправили по домам», — говорится в публикации.

Коронавирус убивает чернокожих граждан США с ужасающей скоростью © AP, Bebeto Matthews

Так, главный экономист банка Citigroup Кэтрин Ман считает, что ущерб для мировой экономики превысит $5 трлн, а эксперты JPMorgan Chase оценили потери в $5,5 трлн.

Согласно их прогнозу, развитые страны ждет экономический спад, сравнимый с мировыми финансовыми кризисами 2008-2009 и 1974-1975 годов.

Аналитики банка Morgan Stanley полагают, что в показатели ВВП развитых странах достигнут докризисного уровня лишь к третьему кварталу 2021 года.