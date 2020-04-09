«Мир вступает в глубочайшую рецессию со времен 30-х годов прошлого века потому, что из-за коронавируса власти заставили частный бизнес прекратить работу, а людей отправили по домам», — говорится в публикации.
Хотя прогнозируется кратковременный спад, экономикам различных стран не удастся быстро восстановиться, пишет агентство.
Так, главный экономист банка Citigroup Кэтрин Ман считает, что ущерб для мировой экономики превысит $5 трлн, а эксперты JPMorgan Chase оценили потери в $5,5 трлн.
Согласно их прогнозу, развитые страны ждет экономический спад, сравнимый с мировыми финансовыми кризисами 2008-2009 и 1974-1975 годов.
Аналитики банка Morgan Stanley полагают, что в показатели ВВП развитых странах достигнут докризисного уровня лишь к третьему кварталу 2021 года.