«Зеленскому опасно слепо доверять кому-либо. Потому что кто-то близкий, пользующийся доверием Зеленского, может лишить его жизни», — сказал Росс.
На большую вероятность такого развития событий, пояснил астролог, указывает положение небесных светил в момент церемонии инаугурации нынешнего украинского президента, которая состоялась 20 мая 2019 года.
Дело в том, что в то время на небосводе преобладал разрушительный десятый градус Льва, который символизируется фигурой повешенного человека. Все это, по словам специалиста, указывает на возможность покушений на жизнь Зеленского.
Росс добавил, что особенно зловеще прозвучали тогда слова бывшего лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша, который заявил, что в случае проведения антиукраинского курса нового президента патриоты «повесят на Крещатике». Националист, сам того не зная, очень точно обрисовал ситуацию с точки зрения символа десятого градуса Льва, заключил астролог.
Астролог Влад Росс известен своими предсказаниями, касающихся украинской и мировой политики. Одно из последних его пророчеств было о большой опасности, угрожающей человечеству, которая пока находится в тени коронавирусной эпидемии, но очень скоро может ударить по цивилизации.