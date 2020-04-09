Украинский астролог Влад Росс 9 апреля в комментарии интернет-изданию «Главред» заявил, что президенту Владимиру Зеленскому может угрожать покушение. По его словам, физически устранить главу государства может попытаться кто-то из его ближайшего окружения

«Зеленскому опасно слепо доверять кому-либо. Потому что кто-то близкий, пользующийся доверием Зеленского, может лишить его жизни», — сказал Росс.

На большую вероятность такого развития событий, пояснил астролог, указывает положение небесных светил в момент церемонии инаугурации нынешнего украинского президента, которая состоялась 20 мая 2019 года.

Дело в том, что в то время на небосводе преобладал разрушительный десятый градус Льва, который символизируется фигурой повешенного человека. Все это, по словам специалиста, указывает на возможность покушений на жизнь Зеленского. Угроза для цивилизации. И это не коронавирус — украинский астролог выступил с тревожным заявлением © РИА Новости, Герман Титов | Перейти в фотобанк

Росс добавил, что особенно зловеще прозвучали тогда слова бывшего лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша, который заявил, что в случае проведения антиукраинского курса нового президента патриоты «повесят на Крещатике». Националист, сам того не зная, очень точно обрисовал ситуацию с точки зрения символа десятого градуса Льва, заключил астролог.

Астролог Влад Росс известен своими предсказаниями, касающихся украинской и мировой политики. Одно из последних его пророчеств было о большой опасности, угрожающей человечеству, которая пока находится в тени коронавирусной эпидемии, но очень скоро может ударить по цивилизации.