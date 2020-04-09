Туристы, которые якобы заехали в Абхазию уже после закрытия границы с Россией из-за коронавируса, могли быть постояльцами одной из местных гостиниц, где у них закончился срок бронирования. Об этом рассказал зампредседателя Госкомитета по курортам и туризму республики Астамур Барциц 9 апреля в комментарии Sputnik Абхазия

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его мнению, после окончания срока бронирования туристы могли сказать владельцам гостиницы о том, что покидают Абхазию, а сами поехали искать жилье в другом месте.

Барциц полагает, что отдыхающие просто-напросто решили не возвращаться в Россию, где наблюдается рост количества зараженных, и подольше побыть в Абхазии, где на момент закрытия границы ни одного случая COVID-19 зафиксировано не было.

Чиновник также подчеркнул, что Госкомитет по курортам и туризму Абхазии не раз предупреждал население о необходимости приостановки размещения отдыхающих, в том числе в частном секторе.

Собеседник издания выразил надежду, что компетентные органы займутся этим случаем, добавив при этом, что контролировать отъезд постояльцев на личном автотранспорте владельцы отелей не могут.