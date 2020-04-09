Ранее жители села Приморское сообщили в редакцию издания, будто бы 6 апреля туристы на машине с российскими номерами ездили по населенному пункту в поисках жилья.
По его мнению, после окончания срока бронирования туристы могли сказать владельцам гостиницы о том, что покидают Абхазию, а сами поехали искать жилье в другом месте.
Барциц полагает, что отдыхающие просто-напросто решили не возвращаться в Россию, где наблюдается рост количества зараженных, и подольше побыть в Абхазии, где на момент закрытия границы ни одного случая COVID-19 зафиксировано не было.
Чиновник также подчеркнул, что Госкомитет по курортам и туризму Абхазии не раз предупреждал население о необходимости приостановки размещения отдыхающих, в том числе в частном секторе.
Собеседник издания выразил надежду, что компетентные органы займутся этим случаем, добавив при этом, что контролировать отъезд постояльцев на личном автотранспорте владельцы отелей не могут.