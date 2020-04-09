По его словам, главу государства и руководителя правительства проверили после того, как коронавирус обнаружили у нардепа Сергея Шахова, который находился в парламентском зале заседаний одновременно с Зеленским и Шмыгалем.
«Все, кто с депутатом там пересекался, всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру….И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали», — сказал Тимошенко.
Он уточнил, что здоровье высокопоставленных чиновников проверяли с помощью ПЦР.
«Если бы у нас подтвердилось с кем-то — уже были бы другие меры безопасности карантина», — добавил он.
В конце марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу Киева с пневмонией. Через несколько дней его отпустили домой, поскольку самочувствие нардепа улучшилось. 2 апреля он сообщил, что полностью вылечился от COVID-19.