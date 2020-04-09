Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабинета министров Денис Шмыгаль прошли тесты на предмет заражения COVID-19. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает 9 апреля «Украинская правда»

Здоровавшийся с премьером депутат Шахов заявил, что подцепил коронавирус на Украине © RadaTVchannel | RadaTVchannel | Перейти в фотобанк

«Все, кто с депутатом там пересекался, всем сделали тестирование. В том числе премьер-министру….И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали», — сказал Тимошенко.

Он уточнил, что здоровье высокопоставленных чиновников проверяли с помощью ПЦР.

«Если бы у нас подтвердилось с кем-то — уже были бы другие меры безопасности карантина», — добавил он.

В конце марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу Киева с пневмонией. Через несколько дней его отпустили домой, поскольку самочувствие нардепа улучшилось. 2 апреля он сообщил, что полностью вылечился от COVID-19.