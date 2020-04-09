Украинские политики будут использовать ситуацию с эпидемией для ожесточенной борьбы как со оппонентами, так и внутри своих политсил. Об этом 8 апреля в комментарии корреспонденту Украина.ру рассказа социолог Евгений Копатько

Украинский социолог убежден, что все политики на Украине будут использовать ситуацию с эпидемией по «полной программе». И неважно, с какой точки зрения они выступают: как скептики, ратующие за отмену карантина, или как сторонники более жестких ограничительных мер.

«Между тем ситуация уникальна, поскольку любые ошибки или промахи власть с легкостью может списать на коронавирус, точно так же политические оппоненты могут находить повод для критики в нем же. Но всем политикам придется вариться в одном котле, поскольку уехать из страны долгое время никуда не получится, бороться за себя нужно здесь и сейчас.

Причем политическая борьба не будет проходить только по линии власть-оппозиция, она до крайности обострится и внутри всех политсил. Все очень сконцентрировалось в условиях пандемии и связанного с ней кризиса», — отмечает Евгений Копатько.

При этом, главным аргументом в этой ожесточенной внутриполитической борьбе станет наличие силового ресурса и возможности им распоряжаться. Тем более, что в обществе в период неопределенности и социального пессимизма резко возрастает запрос на «сильную руку». «Аваков-спаситель» или Арсен последней надежды © пресс-служба А.Авакова

«В условиях глобального кризиса либеральная модель не работает, эффективны лишь авторитарные, жесткие подходы» — напоминает он.

Это не означает, что Украина обязательно получить своего «диктатора», но вероятность такого сценария все же существует. Тем более что запрос на таких лидеров сейчас велик во всем мире, никто уже не вспоминает о демократии и правах человека.

Полную версию интервью Евгения Копатько читайте здесь.