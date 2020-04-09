Для украинских политиков и бизнесменов сложилась уникальная ситуация, когда во время эпидемии они вынуждены находится на Украине, так как весь мир закрывается. Об этом 8 апреля в комментарии корреспонденту Украина.ру рассказал социолог Евгений Копатько

Ведущий украинский социолог отметил, что меры, предпринимаемые украинскими властями в борьбе с эпидемией, соответствуют их пониманию или, если правильнее выражаться, непониманию сложности сложившейся ситуации.

«И решать данный вопрос придется элитам, которые уже никуда не смогут уехать из Украины. Им и лечиться придется внутри страны. То есть, так или иначе украинские политики будут вынуждены предпринимать усилия для преодоления кризиса, связанного с эпидемией коронавируса», — отметил Евгений Копатько.

По его мнению, основная проблема состоит в том, что украинское население хочет услышать от властей — сколько вообще людей на территории страны заражены или инфицированы. Именно отсутствие этой базовой информации вносит огромный элемент тревожности в общество. Коронавирус победил Украину. США и Европе по-настоящему не до проблем Киева © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Именно поэтому для Украины важен даже не столько сам медицинский аспект, хотя сейчас он основной, но и социально-психологический. Это стало проявляться со времен Новых Санжар, а сейчас только усиливается с нарастанием негативных ожиданий.

В современных условиях, когда каждая страна закрылась в себе, решить проблему преодоления эпидемии возможно только за счет внутренних резервов. Насколько они достаточны у Украины — это очень большой вопрос. — отмечает Копатько.

Полную версию интервью Евгения Копатько читайте здесь.