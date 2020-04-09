Глава белорусских католиков Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич принял решение, что в Минске не будет традиционного освящения пасхальных блюд из-за коронавируса. Об этом 9 апреля сообщает сайт Catholic.by.

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«Если не получилось благословить пасхальные блюда в храме, в этом году это можно сделать дома глава семьи, либо кто-то из старших»,- подчеркнул религиозный деятель.

Католическая церковь также изменила порядок богослужений на Пасху. К примеру, в Великий четверг епископы, когда в костелах вспоминают события тайной вечери, епископы не будут омывать ноги 12 прихожанами.

На сегодняшний момент в республике зафиксировано 1066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 случаев смерти и 77 случаев выздоровления. Власти страны при этом пока не вводят какие-либо формальные запреты для борьбы с пандемией.