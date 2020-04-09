В соответствии новым с декретом Кондрусевича, верующим разрешено будут освятить пищу в домашних условиях, для чего им была утверждена специальная молитва.
«Если не получилось благословить пасхальные блюда в храме, в этом году это можно сделать дома глава семьи, либо кто-то из старших»,- подчеркнул религиозный деятель.
Католическая церковь также изменила порядок богослужений на Пасху. К примеру, в Великий четверг епископы, когда в костелах вспоминают события тайной вечери, епископы не будут омывать ноги 12 прихожанами.
На сегодняшний момент в республике зафиксировано 1066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 случаев смерти и 77 случаев выздоровления. Власти страны при этом пока не вводят какие-либо формальные запреты для борьбы с пандемией.