В Киргизии тепловизоры для проверки температуры в связи с пандемией коронавируса показывали неточные данные из-за того, что они рассчитаны для работы в помещениях. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев 9 апреля на брифинге, передает Sputnik Кыргызстан

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В холодную погоду были погрешности и неточности. Вчера нам посол Китая передала новые тепловизоры в рамках гумпомощи. Мы теперь поменяем их вместо тех, которые используются на улице», — сказал Каратаев.

Сегодня в стране подтверждено 280 случаев инфицирования коронавирусом, 35 человек выздоровели, четверо скончались. В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах с 25 марта до 15 апреля действует режим ЧП.

Гражданам, проживающим на данных территориях, строго запрещается находиться на улице во время комендантского часа — с 20:00 до 7:00. Днем разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или медицинское учреждение. При себе нужно иметь паспорт и маршрутный лист.

Как отмечал специалист по вопросам Средней Азии Андрей Грозин, громче всего критикуют ситуацию со здравоохранением именно в Киргизии, где власть провела неудачные реформы по западному образцу.