«К нулевому транзиту мы (Украина) готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — сказал Макогон.
При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока — 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.