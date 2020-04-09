Украина готова к прекращению транзита российского газа после запуска газопровода «Северный поток - 2». Об этом 8 апреля заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью порталу Liga.net

Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк сказал Макогон.

При этом он выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода раньше 2021 года. Кроме того, Украина «не прекращает бороться» против запуска «Северного потока — 2» и рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.