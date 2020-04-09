Речь идет об уроке географии для 10 класса.
Преподаватель сказала, что Австралия омывается Тихим и Атлантическим океанами, перепутав последний с Индийским.
«И это говорит кандидат географических наук», — возмутилась Мадзигон.
Коли це трапилось вперше — було нормально. Знайшлось дуже багато захисників, мовляв "всі ми люди".— Марія Мадзігон (@Mary_Madzigon) April 8, 2020
Сьогодні — географія 10 клас. Виявляється Австралію омиває не Індійський океан, а Атлантичний. І це говорить школярам кандидатка географічних наук. pic.twitter.com/XrqDsjCqoM
В связи с пандемией министерство образования Украины записало видеоуроки для школьников, которые вынуждены сидеть на карантине.
Бдительные украинцы нашли ошибку уже во втором таком уроке. Первую ошибку сделала учитель математики в расчетах, что вызвало волну негодования у некоторых граждан.