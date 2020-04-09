Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей
Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей
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Речь идет об уроке географии для 10 класса.

Преподаватель сказала, что Австралия омывается Тихим и Атлантическим океанами, перепутав последний с Индийским. 

«И это говорит кандидат географических наук», — возмутилась Мадзигон.

В связи с пандемией министерство образования Украины записало видеоуроки для школьников, которые вынуждены сидеть на карантине.

Бдительные украинцы нашли ошибку уже во втором таком уроке. Первую ошибку сделала учитель математики в расчетах, что вызвало волну негодования у некоторых граждан.

 