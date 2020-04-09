Заработают химчистки и строительные магазины: украинское правительство ослабило карантин

Кабинет министров Украины расширил перечень объектов, которым разрешили работать во время карантина. Об этом 8 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook

Половина из 700 тысяч ушедших на карантин предприятий Украины оттуда не вернутся — Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Так, разрешение работать получили объекты, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, а также строительные работы. Работать позволили и магазинам стройматериалов, и химчисткам.

Кроме того, правительство разрешило не соблюдать обязательную самоизоляцию некоторым гражданам, старше 60 лет.

В частности, правила самоизоляции не распространяются на депутатов всех уровней, мэров, судей, военнослужащих и правоохранителей, к этой же категории относятся те, кто принимает непосредственное участие в борьбе с распространением коронавируса.

Также можно не находиться на самоизоляции людям старше 60 лет, если они работают в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, транспорт, банковский и финансовый сектор, оборонная промышленность, централизованное водоснабжение и водоотвод, поставки электроэнергии и газа, производство продуктов питания, коммунальные, аварийные и спасательные службы, предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства и другие.