Отказываясь объявлять в Белоруссии карантин, президент республики Александр Лукашенко берет на себя ответственность, которую ранее взял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 8 апреля

Карантин без карантина. Как белорусы самоизолируются без давления властей © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Золотарева, идя на такой шаг, Лукашенко взял на себя «колоссальную ответственность» за ситуацию.

«Чуть раньше на себя подобную ответственность взял Борис Джонсон, который сделал неверную ставку. В Британии ситуация стремительно вышла из-под контроля, и в конце концов сам Борис Джонсон был госпитализирован с признаками коронавируса», — напомнил эксперт.

Среди стран, которые, по его мнению, наиболее адекватно отреагировали на угрозу пандемии, политолог назвал Норвегию, Японию, Канаду и Южную Корею.

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