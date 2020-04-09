Ввиду пандемии коронавируса, многие страны мира объявили карантин. Вопреки общей тенденции последовал Лукашенко, отказавшийся вводить в Белоруссии спецрежимы из-за недостаточного даже для обычной эпидемии числа заболевших в стране.
По мнению Золотарева, идя на такой шаг, Лукашенко взял на себя «колоссальную ответственность» за ситуацию.
«Чуть раньше на себя подобную ответственность взял Борис Джонсон, который сделал неверную ставку. В Британии ситуация стремительно вышла из-под контроля, и в конце концов сам Борис Джонсон был госпитализирован с признаками коронавируса», — напомнил эксперт.
Среди стран, которые, по его мнению, наиболее адекватно отреагировали на угрозу пандемии, политолог назвал Норвегию, Японию, Канаду и Южную Корею.
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